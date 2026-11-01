बंगाल: दीघा जाने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई पांसकुड़ा-दीघा स्पेशल लोकल ट्रेन

जागरण संवाददाता, कोलकाता। क्रिसमस और नव वर्ष का लुत्फ उठाने के लिए दीघा जाने वाले पर्यटकों को अब ट्रेन की समस्या नहीं होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने ट्रेन संख्या 08117/08118 पांसकुड़ा-दीघा स्पेशल की सेवा को 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले ट्रेन 31 अक्टूबर तक निर्धारित थी।

दीघा में त्योहारों के मौसम में पर्यटकों की भारी भीड़ बनी रहती है, जो क्रिसमस और साल के अंत तक जारी रहती है। इस भीड़ को संभालने के लिए पांसकुड़ा और दीघा के बीच विशेष लोकल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया था।