'कश्मीरियों की रक्षा कर रहा पाकिस्तान', फारूक अब्दुल्ला के बयान पर दिलीप घोष का पलटवार; कहा- बंटवारे की राजनीति नहीं चलेगी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान संबंधी बयान पर बंगाल के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने रविवार को तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि बंटवारे की राजनीति अब नहीं चलेगी।

कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में घोष ने आरोप लगाया, 'फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता पिछले 50-60 वर्षों से विभाजनकारी राजनीति करते आए हैं। कभी पाकिस्तान के साथ नजदीकी दिखाते हैं, तो कभी पाकिस्तान का डर दिखाकर लोगों को भयभीत करते हैं। इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी।'