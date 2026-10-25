अरुणाचल में तनाव के बाद भारत की चीन पर पैनी नजर, नाथुला-डोकलाम पर बढ़ी निगरानी; सिक्किम सीमा पर शांति

जागरण संवाददाता, गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के जवानों के बीच कई स्थानों पर आमने-सामने आने की खबरों के बीच सिक्किम से सटी भारत-चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है।

नाथुला और डोकलाम जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति भी सामान्य है। हालांकि यहां निगरानी बढ़ा दी गई है।

स्थानीय सूत्रों का कहना है कि सीमा पर भारतीय और चीनी पक्ष की दैनिक गतिविधियों में किसी बड़े बदलाव की जानकारी सामने नहीं आई है।

चीन की हर गतिविधि पर पैनी नजर इसके बावजूद भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां सीमा पार की गतिविधियों पर करीबी नजर रख रही हैं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के डीआइजी संजीव सिंह ने इस संबंध में प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।