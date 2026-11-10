प्रख्यात सितार वादक पद्मश्री पंडित मणिलाल नाग का निधन, 87 की उम्र में ली अंतिम सांस

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। विष्णुपुर घराने के प्रख्यात सितार वादक पंडित मणिलाल नाग (87) का सोमवार देर रात कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे।

16 अगस्त, 1939 को बंगाल के बांकुड़ा जिले में जन्मे पंडित मणिलाल नाग ने अपने सितार वादन से द्रुपद आधारित संगीत परंपरा को देश-विदेश में पहचान दिलाई। वादन की उनकी विशिष्ट शैली ने उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में विशिष्ट स्थान दिलाया।