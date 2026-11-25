राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सड़क और पुलों के निर्माण को गति देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को राज्य के दौरे पर आ रहे हैं।

गडकरी पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट में दोपहर 12.30 बजे से आयोजित होने वाले मेगा कार्यक्रम में लगभग 27 हजार करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने हाल में कहा था कि इनमें सात हजार करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उदघाटन और 20 हजार की करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। इनमें नरघाट के मातंगिनी सेतु सहित चार बड़े पुलों की परियोजनाएं शामिल हैं।