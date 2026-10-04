नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव के लिए आज शाम थमेगा प्रचार का शोर, 6 अक्टूबर को होगा मतदान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल की दो विधानसभा सीटों- नंदीग्राम और रेजीनगर में उपचुनाव के लिए रविवार शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दोनों सीटों पर छह अक्टूबर, मंगलवार को मतदान होना है। सत्तारूढ़ भाजपा सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने दोनों सीटों के लिए पूरा जोर लगा रखा है और जमकर प्रचार किया है।

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी रविवार को एक बार फिर अपने गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर की हाईप्रोफाइल नंदीग्राम सीट से भाजपा प्रत्याशी हासिरानी रथ के समर्थन में प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। शुक्रवार को भी शुभेंदु ने हासिरानी रथ के समर्थन में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया था। शुभेंदु के इस्तीफे के चलते नंदीग्राम में उपचुनाव हो रहा है। शुभेंदु ने अप्रैल में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार दो सीटों- नंदीग्राम के अलावा कोलकाता की भवानीपुर से जीत दर्ज की थी। बाद में उन्होंने नंदीग्राम से इस्तीफ दे दिया था, जबिक भवानीपुर सीट बरकरार रखी थी।