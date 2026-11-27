राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के नंदीग्राम से कांग्रेस नेता मिलन प्रधान ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के निर्देश पर हल्दिया अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। वर्ष 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े छह पुराने मामलों में आरोपित मिलन प्रधान को नंदीग्राम उपचुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया था।

बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट से उन्हें शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मिली थी। इसकी अवधि 25 नवंबर को समाप्त हो गई थी। इसके बाद भी आत्मसमर्पण नहीं करने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 27 नवंबर तक निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का सख्त निर्देश दिया था।

मिलन प्रधान के खिलाफ वर्ष 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान हत्या, हत्या के प्रयास, लोगों को जुटाने और लूटपाट समेत विभिन्न आरोपों में नंदीग्राम और खेजुरी थानों में छह मामले दर्ज किए गए थे। नंदीग्राम उपचुनाव के दौरान ममता बनर्जी द्वारा उनके समर्थन की घोषणा के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जमानत के लिए उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें सभी छह मामलों में शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं किया था हस्तक्षेप हाई कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसमें हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था। साथ ही राज्य सरकार को हाई कोर्ट में वापस जाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने मिलन प्रधान को 25 नवंबर तक अंतरिम जमानत देते हुए चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।