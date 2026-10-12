युवक के शरीर में गर्भाशय और अंडाशय का दुर्लभ मामला, डॉक्टरों ने की सफल सर्जरी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बजबज निवासी 24 वर्षीय युवक के शरीर में गर्भाशय, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब होने का दुर्लभ मामला सामने आया है। हर्निया के ऑपरेशन के लिए जिले के फलता स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती युवक की जांच के दौरान इन अंगों की मौजूदगी का पता चला। इसके बाद चिकित्सक डॉ. एच जमान ने सर्जरी कर इन आंतरिक प्रजनन अंगों को निकाल दिया।

नर्सिंग होम के सूत्रों के अनुसार, ऑपरेशन के बाद युवक की स्थिति सामान्य है। चिकित्सकीय जांच के बाद मंगलवार को उसे छुट्टी दी जा सकती है। युवक को पिछले सोमवार को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। वह हर्निया का ऑपरेशन कराने आया था। जांच के दौरान चिकित्सकों को उसके शरीर में गर्भाशय, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब की मौजूदगी का पता चला। इसके बाद इन अंगों को निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, युवक के शरीर में अंडकोष भी नहीं हैं। उसकी करीब दो साल पहले शादी हुई थी। दुर्लभ प्रजनन संबंधी स्थिति की चर्चा चिकित्सा विज्ञान में प्रजनन अंगों और शारीरिक लैंगिक विशेषताओं में इस तरह के अंतर को समझने के लिए विस्तृत जांच की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में गुणसूत्र, हार्मोन और आंतरिक व बाहरी प्रजनन अंगों की संरचना का अध्ययन किया जाता है।