जागरण संवाददाता, बारासात। रेस्तरां में परिवार के साथ खाना खाने पहुंची युवती पर फब्ती कसने का विरोध करने पर एक युवक की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि रेस्तरां में मौजूद अन्य ग्राहकों ने युवक को पकड़कर बाहर निकाला और उसकी पिटाई कर दी। घटना उत्तर 24 परगना के दत्तोपुकुर थाना क्षेत्र के मयना इलाके की है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, एक दंपती अपनी करीब 20 वर्षीय बेटी के साथ रेस्तरां में खाना खाने पहुंचे थे। इसी दौरान किसी काम से पिता टेबल से उठकर बाहर गए। मां और बेटी टेबल पर बैठकर खाना खा रही थीं।

आरोप है कि तभी वहां से गुजर रहे तन्मय पाल नामक युवक ने युवती पर फब्ती कसी। यह देखकर रेस्तरां में मौजूद कुछ युवकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद वे तन्मय को पकड़कर बाहर ले गए और उसकी पिटाई कर दी।