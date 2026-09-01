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तृणमूल चुनाव चिह्न विवाद: ममता ने आयोग को लिखा फिर पत्र, जल्द फैसले की मांग

By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:00 AM (IST)

ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न और कोष पर जल्द फैसले के लिए चुनाव आयोग को फिर पत्र लिखा है।

तृणमूल चुनाव चिह्न विवाद।

तृणमूल चुनाव चिह्न विवाद।

HighLights

  1. ममता ने चुनाव चिह्न व कोष पर फैसले को लिखा पत्र।

  2. तृणमूल में टूट के बाद ममता-ऋतब्रत गुट में विवाद जारी।

  3. चुनाव आयोग ने अभी तक विवाद पर कोई निर्णय नहीं लिया।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न व कोष पर अधिकार को लेकर चल रहे मामले में जल्द फैसले के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि काफी समय बीत चुका है, इसलिए शीघ्र फैसला किया जाए। मालूम हो कि गत विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल में टूट पड़ी। 

बड़ी संख्या में विधायकों ने पार्टी के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी के खेमे का रुख किया। तृणमूल के अधिकांश सांसद भी नेशलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में चले गए, वहीं राज्यसभा के तीन सदस्य सीधे भाजपा में शामिल हुए।

बदली राजनीतिक स्थिति में पार्टी के चुनाव चिह्न और कोष पर अधिकार को लेकर तृणमूल के ममता और ऋतब्रत खेमे में विवाद शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को जुलाई के अंतिम सप्ताह तक अपने-अपने दस्तावेज और प्रमाण जमा करने का निर्देश दिया था।

ममता गुट की ओर से सांसद महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष ने दस्तावेज जमा किए थे जबकि ऋतब्रत खेमे ने इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा था। ममता बनर्जी ने अतिरिक्त समय दिए जाने पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि दूसरे पक्ष को अधिक समय क्यों दिया जा रहा है।

इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन होगा।

माना जा रहा था कि 15 अगस्त तक तृणमूल के चुनाव चिह्न और कोष से जुड़े विवाद का निपटारा हो जाएगा, लेकिन अगस्त बीतने के बाद भी आयोग की ओर से इस संबंध में कोई फैसला सामने नहीं आया। अब ममता ने इसे लेकर फिर आयोग को पत्र लिखा है।