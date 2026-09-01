तृणमूल चुनाव चिह्न विवाद: ममता ने आयोग को लिखा फिर पत्र, जल्द फैसले की मांग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न व कोष पर अधिकार को लेकर चल रहे मामले में जल्द फैसले के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि काफी समय बीत चुका है, इसलिए शीघ्र फैसला किया जाए। मालूम हो कि गत विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल में टूट पड़ी।

बड़ी संख्या में विधायकों ने पार्टी के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी के खेमे का रुख किया। तृणमूल के अधिकांश सांसद भी नेशलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में चले गए, वहीं राज्यसभा के तीन सदस्य सीधे भाजपा में शामिल हुए। बदली राजनीतिक स्थिति में पार्टी के चुनाव चिह्न और कोष पर अधिकार को लेकर तृणमूल के ममता और ऋतब्रत खेमे में विवाद शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को जुलाई के अंतिम सप्ताह तक अपने-अपने दस्तावेज और प्रमाण जमा करने का निर्देश दिया था।

ममता गुट की ओर से सांसद महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष ने दस्तावेज जमा किए थे जबकि ऋतब्रत खेमे ने इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा था। ममता बनर्जी ने अतिरिक्त समय दिए जाने पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि दूसरे पक्ष को अधिक समय क्यों दिया जा रहा है।