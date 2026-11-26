राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। संविधान की मर्यादा और नागरिक अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर संविधान दिवस के अवसर पर ममता तृणमूल ने भाजपा पर निशाना साधा। गुरुवार को पार्टी प्रमुख और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंटरनेट मीडिया के जरिए देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भारतीय संविधान को लोकतंत्र की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक के अधिकारों, सम्मान और आकांक्षाओं की रक्षा करता है।

वहीं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को याद करते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को दोबारा स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने संविधान दिवस को इन मूल आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर बताया।

दूसरी ओर, ममता तृणमूल के प्रवक्ता और बेलियाघाटा के विधायक कुणाल घोष ने केंद्र और बंगाल की भाजपा सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा की सरकारें वास्तव में संविधान के अनुरूप काम कर रही हैं और उसके मूल आदर्शों का पालन कर रही हैं? कुणाल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने संविधान की मूल भावना को बनाए रखते हुए काम किया, जबकि राज्य में भाजपा सरकार ने छह महीने के भीतर ही इस भावना पर प्रहार करना शुरू कर दिया है।