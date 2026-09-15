250 साल से बेड़ियों में क्यों बंधी मां दुर्गा की प्रतिमा? जानिए इसके पीछे का राज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के बांकुड़ा जिले के मेजिया इलाके में पिछले 250 वर्षों से देवी दुर्गा बेड़ियों से बंधी हैं। उनकी इसी स्थिति में पूजा की जाती है।

मान्यता है कि देवी बेहद चंचल हैं और बेड़ियां खोल देने पर वह कहीं चली जाएंगे इसलिए उनके आसन को मंदिर की दीवार में लगी लोहे की बेड़ियों से बांधकर रखा गया है। इस पूजा का आयोजन स्थानीय पाल परिवार की ओर से किया जाता है।