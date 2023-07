LIVE Bengal Panchayat Election Re-polling: बंगाल के पांच जिलों में 697 बूथों पर हो रहा पुनर्मतदान, बारिश के बीच भी वोटिंग करने पहुंचे लोग

बंगाल पंचायत चुनाव के लिए मुर्शिदाबाद में पुनर्मतदान जारी है। इस दौरान टिकियापारा प्राइमरी हाई स्कूल में मतदान केंद्र के बाहर वोट डालने के लिए मतदाताओं की कतार लगी हुई है। एक मतदाता अंजना मजूमदार कहती हैं, "पहले दिन कोई केंद्रीय बल नहीं था। केवल तीन पुलिसकर्मी थे। आज हम यहां केंद्रीय बलों को देखकर खुश हैं, हम ठीक से वोट डाल सकेंगे और घर जा सकेंगे।" एक अन्य मतदाता, अनामिका मंडल कहती हैं, "आज, यह चुनाव के दिन जैसा महसूस हो रहा है। हम आज केंद्रीय बलों को देख सकते हैं।"

#WATCH | West Bengal panchayat election re-poll | Voters queue up outside the polling booth at Tikiapara Primary High School in Murshidabad to cast their votes.



A voter, Anjana Majumdar says, "The first day there were no central forces. There were just three Police personnel.… pic.twitter.com/aPupguHwj3