पंचायत चुनाव का मतदान खत्म होते ही अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए सीवी आनंद बोस, अमित शाह से मुलाकात की संभावना

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पंचायत चुनाव का मतदान खत्म होने के अगले ही दिन रविवार शाम अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने पंचायत चुनाव पर खुद से एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे वे केंद्रीय गृह मंत्री को सौंप सकते हैं। राज्यपाल ने शनिवार को मतदान के दिन खुद सड़क पर उतरकर परिस्थिति का जायजा लिया था।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की फाइल फोटो।(फोटो सोर्स: जागरण)

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पंचायत चुनाव का मतदान खत्म होने के अगले ही दिन रविवार शाम अचानक दिल्ली चले गए। राजभवन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यपाल सोमवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें पंचायत चुनाव पर तैयार की गई अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। राज्यपाल को लोगों ने दी थी हिंसा की जानकारी मालूम हो कि राज्यपाल ने शनिवार को मतदान के दिन खुद सड़क पर उतरकर परिस्थिति का जायजा लिया था। वे कोलकाता के पासवर्ती जिले दक्षिण 24 परगना व नदिया के विभिन्न स्थानों पर गए थे। उन्होंने जगह-जगह कार से उतरकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने उन्हें कई जगह हिंसा की जानकारी दी थी, जिसपर राज्यपाल ने उनसे कहा था कि भय-मुक्त होकर मतदान करें क्योंकि इस स्थिति को वे ही बदल सकते हैं। केंद्र मंत्री को चुनाव की रिपोर्ट सौंप सकते हैं राज्यपाल राज्यपाल ने बारासात अस्पताल जाकर हिंसा में घायल हुए एक व्यक्ति व उसके स्वजनों से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने पंचायत चुनाव पर खुद से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे वे केंद्रीय गृह मंत्री को सौंप सकते हैं। मतदान से पहले राज्यपाल ने कई जिलों का दौरा कर वहां चुनावी हिंसा में मारे गए लोगों के स्वजनों से भी मुलाकात की थी। बोस ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राजभवन में 'पीस रूम' खोला था, जहां फोन करके शिकायतें की जा सकती थीं।

Edited By: Piyush Kumar