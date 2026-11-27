जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल के नदिया जिले के चाकदह इलाके में एक घर में घुसकर दंपती और उनकी दो नाबालिग बेटियों के साथ मारपीट, महिला से दुष्कर्म और लूटपाट का आरोप सामने आया है।

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, बुधवार देर रात करीब 12:40 बजे चेहरा ढके कुछ बदमाश घर का गेट तोड़कर अंदर घुस आए। आरोप है कि बदमाशों ने पहले उसके पति के साथ मारपीट की और उसके सिर पर बंदूक सटा दी। इस दौरान दो लोगों ने महिला को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

शिकायत करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी पीड़िता का आरोप है कि आरोपितों ने उनकी आठ और छह वर्ष की दो बेटियों के साथ भी शारीरिक प्रताड़ना की। इसके बाद घर की अलमारी तोड़कर नकदी और सोने के गहने लूट लिए। जाते समय पुलिस में शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।

चाकदह थाने में शिकायत हुई दर्ज गुरुवार को महिला ने चाकदह थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। महिला के पति ने दावा किया कि वह अखिल भारतीय मतुआ संघ के समर्थक हैं और ठाकुरनगर के ठाकुरबाड़ी में रास उत्सव में शामिल होने के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतुआ समुदाय से जुड़े होने के कारण परिवार को निशाना बनाया गया।