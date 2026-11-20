जागरण संवाददाता, कोलकाता। ढाक-शंख की मंगलकारी ध्वनि के साथ बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रबोधिनी एकादशी के पावन पर्व पर दैनिक जागरण के 38वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दैनिक जागरण ने 86 साल की प्रखर यात्रा में राष्ट्रवाद-देशप्रेम को मजबूत किया है।

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन से पहले ऐसी सरकारें थीं, जिन्होंने राष्ट्रवाद के बाहर जाकर सत्ता चलाई। यहां एक सरकार ने 34 साल तक शासन किया, लेकिन वह बीजिंग से संचालित होती रही। दूसरी सरकार के लिए यूपी-महाराष्ट्र, बिहार के लोग बाहरी थे, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों से प्रेम था और उन्हें दामाद बनाकर रखा था।

सीएम ने पिछली सरकार पर उठाए सवाल सीएम शुभेंदु ने कहा कि पिछली सरकारों को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पूर्व सरकारों की ओर से भाषा के नाम पर बांटने और समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन बंटेंगे तो कटेंगे के नारे पर राज्य की जनता ने भरोसा जताया और लंबे समय बाद बंगाल की जनता ने राष्ट्रवादी सरकार को चुना।

उन्होंने दैनिक जागरण के वृत्तचित्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि दैनिक जागरण के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। जागरण परिवर्तन का सक्षी है- तरुण गुप्ता दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक तरुण गुप्ता ने कहा कि जागरण परिवर्तन का साक्षी है। समूह परिवर्तन के साथ कदमताल करते हुए पाठकों के स्नेह और विश्वास पर खरा उतरता रहा है। जितने भी परिवर्तन हो जाएं हमारे आदर्श व मूल्य नहीं बदलते हैं। समूह समाचार और विचार दोनों में पुष्ट है। राष्ट्रीयता इसके केंद्र में है।