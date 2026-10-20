कोलकाता पुलिस का एएसआई गिरफ्तार, महिला सिविक वालंटियर से छेड़छाड़ का आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता में दुर्गापूजा पंडाल के बाहर एक महिला सिविक वालंटियर से छेड़छाड़ के आरोप में कोलकाता पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआइ) को गिरफ्तार किया गया है।

घटना दक्षिण कोलकाता के प्रसिद्ध सुरुचि संघ दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर शनिवार रात की है। पीड़ित महिला 21 वर्ष की है, जबकि आरोपित पुलिसकर्मी की उम्र 50 वर्ष है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपित कोलकाता पुलिस की तीसरी सशस्त्र बटालियन में तैनात है। महिला ने न्यू अलीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।