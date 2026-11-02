कोलकाता: राइटर्स बिल्डिंग के पास बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दमकल ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, कोलकाता। महानगर के व्यस्त डलहौजी इलाके में रविवार देर रात एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग के ठीक पीछे स्थित लायंस रेंज इमारत में लगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कम से कम 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया।

स्थानीय लोगों ने रविवार देर रात इमारत की ऊपरी मंजिलों से आग की लपटें और घना काला धुआं निकलते देखा। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। देखते ही देखते आग ने इमारत के अंदरूनी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सोमवार दोपहर तक दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे रहे।

दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू दमकल अधिकारियों के अनुसार, आग को फैलने से रोकते हुए काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। हालांकि, प्रभावित हिस्से में कूलिंग प्रक्रिया जारी रही। इस इमारत में कई कंपनियों के कार्यालय हैं। रविवार को छुट्टी होने के कारण कार्यालय बंद थे। ऐसे में आग लगने के समय वहां कर्मचारियों की मौजूदगी नहीं थी।