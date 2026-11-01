बंगाल: 16 से 23 दिसंबर तक होगा कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, नए लोगो का हुआ अनावरण

जागरण संवाददाता, कोलकाता। कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (केआइएफएफ) का 32वां संस्करण इस वर्ष 16 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा।

रविवार को महोत्सव के नए लोगो का अनावरण किया गया। इसे प्रख्यात फिल्मकार दिवंगत सत्यजीत राय के बेटे और फिल्म निर्देशक संदीप राय ने तैयार किया है।

इस मौके पर बंगाल सरकार के सांस्कृतिक सलाहकार एवं दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि इस वर्ष महोत्सव में विशेष फिल्म बाजार का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और फिल्मों के लिए नए बाजार एवं व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराना है।