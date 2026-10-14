कोलकाता में अवैध हथियार कारखाने का पर्दाफाश, छापेमारी के दौरान दो बंदूके जब्त

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता में मकान के भीतर कथित तौर पर चल रहे अवैध हथियार कारखाने का राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने राजफाश किया है।

मंगलवार को नदियाल थाना क्षेत्र के आयुबनगर स्थित एक मकान में छापेमारी कर दो 7 एमएम बंदूकें, दो देसी पिस्तौल, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मकान मालिक फरार हो गया।