राज्य ब्यूरो, कोलकाता। फ्लैट खरीदने मात्र से उसके साथ कार पार्किंग की जगह का अधिकार खरीदार को नहीं मिल जाता। इसके लिए पंजीकृत बिक्री दस्तावेज में पार्किंग की जगह का स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामले में यह टिप्पणी करते हुए फ्लैट मालिक की याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि संबंधित पार्किंग की जगह उनके फ्लैट का अभिन्न हिस्सा थी या पंजीकृत बिक्री दस्तावेज के जरिये उन्हें हस्तांतरित की गई थी। मामला कोलकाता के गोल्फ ग्रीन अर्बन कांप्लेक्स स्थित फ्लैट संख्या 3ए से जुड़ा है। श्रवण कुमार अग्रवाल नामक व्यक्ति ने यह फ्लैट जयंत कुमार बसु व अनिता बसु से खरीदा था। 30 मार्च, 1993 को पंजीकृत बिक्री दस्तावेज के जरिये फ्लैट का स्वामित्व उन्हें सौंपा गया था। उसी दिन बसु दंपती ने अलग पत्र देकर भरोसा दिलाया था कि पश्चिम बंगाल आवासन बोर्ड से पार्किंग की जगह आवंटित होने पर वे उसे अग्रवाल को हस्तांतरित कर देंगे।

बसु दंपती ने नवंबर, 1992 में आवासन बोर्ड से पार्किंग की जगह आवंटित करने का अनुरोध किया था और इसके लिए 7,000 रुपये जमा किए थे। आवासन बोर्ड ने 18 दिसंबर, 1992 को अस्थायी रूप से बीजी-3 नंबर की पार्किंग जगह आवंटित की थी।

इसके बाद 29 अक्टूबर, 1997 को आवासन बोर्ड ने जयंत कुमार बसु के नाम बीजी-9 नंबर की पार्किंग जगह आवंटित करने का निर्णय किया। इसके लिए भविष्य में हस्तांतरण दस्तावेज तैयार करने की बात भी कही गई थी। हालांकि, 19 सितंबर 2019 को आवासन बोर्ड ने एक ज्ञापन जारी कर 1997 में किए गए आवंटन के फैसले को रद कर दिया।

इसी फैसले को चुनौती देते हुए अग्रवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से दलील दी गई कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 8 के तहत फ्लैट खरीदने के साथ ही पूर्व मालिकों से जुड़े अधिकार भी उन्हें मिल गए हैं। दूसरी ओर, आवासन बोर्ड ने दलील दी कि 1993 में हुए पंजीकृत बिक्री दस्तावेज में पार्किंग की जगह का कोई उल्लेख नहीं था।