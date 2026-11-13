कोलकाता: दमदम में बंद फ्लैट से पिता-पुत्र के शव बरामद, घर में फैली थी गैस की गंध; जांच में जुटी पुलिस 

जागरण संवाददाता, बैरकपुर। दमदम के शेतबागान इलाके में शुक्रवार को एक बंद फ्लैट से पिता-पुत्र के शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर नागेरबाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर फ्लैट में दाखिल हुई। वहां दो अलग-अलग कमरों में दोनों के शव पड़े मिले। पूरे फ्लैट में गैस की गंध आ रही थी।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 72 वर्षीय तपन कुमार चट्टोपाध्याय और उनके 22 वर्षीय दत्तक पुत्र एमडी हुसैन उर्फ सूरज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि संतान नहीं होने के कारण तपन कुमार ने सूरज को गोद लिया था। दोनों फ्लैट की तीसरी मंजिल पर रहते थे। तपन कुमार एक निजी बैंक में कार्यरत थे।

शुक्रवार दोपहर रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। प्राथमिक तौर पर फ्लैट में गैस की गंध मिलने से रिसाव की आशंका जताई जा रही है।