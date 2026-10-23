बंगाल: दुर्गापूजा से विसर्जन तक आपसी सौहार्द की मिसाल, मुस्लिम समुदाय ने संभाली व्यवस्था की कमान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद दुर्गापूजा समितियों में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी को लेकर चर्चा के बीच कोलकाता के कई इलाकों में वर्षों पुरानी सामाजिक एकजुटता की मिसाल सामने आई है।

बेलगछिया से वाटगंज तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुर्गापूजा के आयोजन, भीड़ नियंत्रण और प्रतिमा विसर्जन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर लोगों के आयोजनों में सहयोग करना उनकी पुरानी परंपरा है।

उत्तर कोलकाता के बेलगछिया मेट्रो स्टेशन के पास केंद्रीय सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारी हर साल स्थानीय अमन कमेटी के सदस्यों से मिलकर विसर्जन में सहयोग का आग्रह करते हैं। पूजा समिति के सचिव अजय मंडल के अनुसार, अमन कमेटी के स्वयंसेवकों के साथ उनका संबंध करीब 40 वर्षों से है।