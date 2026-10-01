किताब को लेकर हुआ झगड़ा तो गर्दन पर धारदार हथियार से हमला, कोलकाता में 9वीं क्लास के छात्रों में खूनी झड़प
कोलकाता के साउथ पॉइंट स्कूल में नौवीं कक्षा के एक छात्र ने अपने सहपाठी पर धारदार चीज से हमला कर ...और पढ़ें
HighLights
कोलकाता स्कूल में नौवीं के छात्र ने सहपाठी पर हमला किया।
धारदार चीज से गर्दन और हाथ में चोटें आईं, अस्पताल में भर्ती।
पुलिस जांच जारी, स्कूल में सुरक्षा उपायों पर जोर।
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कोलकाता के एक स्कूल में बुधवार को क्लासरूम के अंदर 9वीं क्लास के एक छात्र ने दूसरे छात्र पर धारदार चीज से हमला किया। इस हमले में 15 साल के लड़के की गर्दन और बाएं हाथ में चोटें आईं, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एक अधिकारी ने बताया कि साउथ प्वाइंट स्कूल के अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
9वीं क्लास के छात्र ने चाकू से किया हमला
पुलिस शिकायत में कहा गया है कि घटना दोपहर करीब 12.29 बजे टीचर की मौजूदगी में हुई। पुलिस अधिकारी ने कहा, 'ज्यादा खून बहने की वजह से छात्र को पहले स्कूल के मेडिकल सेंटर ले जाया गया और फिर एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया।'
अधिकारी ने कहा, 'हालांकि हमले की वजह तुरंत साफ नहीं हो पाई, लेकिन किताबों को लेकर हुआ झगड़ा इसकी एक संभावित वजह हो सकती है।'
अधिकारी ने आगे बताया कि हमले की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के माता-पिता अस्पताल पहुंच गए और स्कूल प्रशासन भी परिवार की मदद कर रहा है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी छात्र की स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने काउंसलिंग की और बाद में उसके पिता उसे घर ले गए। शिकायत की जांच की जा रही है और घटना से जुड़े हालात की पुष्टि की जाएगी। हमें शिकायत मिल गई है। घटना की वजह बनने वाले हालात की जांच की जा रही है।'
बच्चे की हालत स्थिर
अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा, 'शुरुआती जांच और जरूरी इलाज के बाद उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। सर्जरी के दौरान, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन को गर्दन से चेहरे तक एक गहरा जख्म मिला, जिसमें अंदर की मांसपेशी तक चोट लगी थी। सभी चोटों का सर्जरी से इलाज किया गया और मरीज की हालत अभी स्थिर है।'
मेडिकल अधिकारी ने बताया, 'इस घटना से स्कूल के छात्र, टीचर और माता-पिता सदमे में हैं। स्कूल ने कहा, जिन छात्रों ने घटना देखी, उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया जाएगा। स्कूल प्रशासन ने कहा कि छात्रों और स्टाफ के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।'
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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