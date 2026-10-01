बंगाल में बनेगा डेटा सेंटर से लेकर एआई क्लाउड, रिलायंस समूह के प्रतिनिधिमंडल ने मिले सीएम शुभेंदु

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। रिलायंस इंडस्ट्रीज बंगाल में निवेश के नए अवसर तलाश रही है। बुधवार शाम में रिलायंस समूह की विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों समेत वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सचिवालय नवान्न में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की।

बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश की संभावनाओं और रोजगार के नए अवसरों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में रिलायंस की ओर से निवेश के लिए छह संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई।