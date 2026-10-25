कोलकाता चोरबागान भगदड़ पर मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान, सुरक्षा व्यवस्था में चूक की होगी पड़ताल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के चोरबागान दुर्गापूजा पंडाल में हुई भगदड़ की घटना पर अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग की ओर से हादसे से प्रभावित परिवारों से बातचीत करने की पहल की जा सकती है। इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होने की भी संभावना है।

आयोग घटना के दौरान बने हालात, भगदड़ के कारणों और इससे हुई मौतों के पहलुओं की पड़ताल करेगा। खास तौर पर मृतकों के परिजनों का पक्ष सुनने और प्रभावित परिवारों की स्थिति समझने पर जोर दिया जा सकता है। हालांकि, सुनवाई की तारीख और आयोग की आगे की कार्रवाई के बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को चोरबागान सार्वजनिक दुर्गापूजा पंडाल में भगदड़ के दौरान कुचलकर 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कम से कम 25 लोग घायल हुए थे। घटना के बाद भीड़ के अत्यधिक दबाव, बारिश, पंडाल में प्रवेश और निकास के रास्तों तथा सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक को लेकर जांच शुरू की गई है।

तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अनिंदिता राय सरस्वती की अध्यक्षता में छह सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। जांच दल को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।