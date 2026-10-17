तेज बारिश, वीकेंड की भीड़ और संकरे रास्ते... कोलकाता के चोरबागान पूजा पंडाल में ऐसे मची भगदड़

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम हुई भगदड़ में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संकरे प्रवेश और निकास द्वार, तेज बारिश, अंधेरा और सप्तमी की शाम उमड़ी भारी भीड़ ने स्थिति को भयावह बना दिया। लोगों के बीच मची अफरा-तफरी के दौरान पंडाल का एक हिस्सा भी ढह गया।

डेढ़ घंटे तक लगी रही कतार एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पंडाल के प्रवेश और निकास द्वार काफी संकरे थे। इलाके में पर्याप्त रोशनी भी नहीं थी। प्रवेश के लिए करीब डेढ़ घंटे तक कतार में खड़े रहने के बाद बारिश शुरू होने से लोग जल्दी अंदर जाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान भीड़ का दबाव बढ़ गया और लोग एक-दूसरे पर गिरने लगे। प्रत्यक्षदर्शी की बेटी और नातिन भी हादसे में घायल हुईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

अंधेरे में गिरे लोग, मदद के लिए लगाते रहे गुहार प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, अंधेरे के कारण दो लोग गिर पड़े। उनके ऊपर कई अन्य लोग भी गिर गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय मौके पर न तो पुलिसकर्मी थे और न ही स्वयंसेवक, जो भीड़ को नियंत्रित कर लोगों की मदद कर सकें। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि भीड़ के दबाव में कई लोग बेहोश हो गए। कुछ घायलों को मोटरसाइकिलों से अस्पताल ले जाना पड़ा।