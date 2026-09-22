कोलकाता में भाजपा-ममता तृणमूल कार्यकर्ताओं में झड़प, जमकर हुई अंडे और ईंटों की बरसात

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के मुकुंदपुर में मंगलवार शाम पार्टी कार्यालय को लेकर भाजपा और ममता तृणमूल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी के बीच अंडे और ईंटें फेंकी गईं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की।

ममता तृणमूल के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के सामने जुलूस लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस पर हमला किया। भाजपा की ओर से भी जवाबी हमले का आरोप लगाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई।