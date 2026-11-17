जागरण संवाददाता, कोलकाता। महानगर के बालीगंज इलाके में मंगलवार सुबह ऑटो सेवा बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

ऑटो ड्राइवरके दो गुटों के बीच विवाद के कारण बालीगंज से संचालित होने वाले तीन प्रमुख मार्गों पर परिचालन ठप रहा। अचानक सेवा बंद होने से कामकाजी लोगों, विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत हुई।

रूट पर ऑटो चलाने को लेकर विवाद जानकारी के अनुसार, संबंधित रूट पर करीब 73 ऑटो चलते हैं। ड्राइवर के एक गुट का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से दूसरे इलाकों के ऑटो भी इस रूट पर आकर यात्रियों को ले जा रहे हैं। इससे उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है।

वहीं, दूसरे गुट का कहना है कि उनके पास वैध परमिट है और इसी आधार पर वे इस रूट पर ऑटो चला रहे हैं। मंगलवार सुबह इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और नारेबाजी हुई, जिसके बाद ऑटो परिचालन बंद कर दिया गया।

तीन प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की परेशानी ऑटो बंद रहने से बालीगंज-अलीपुर जज कोर्ट, बालीगंज-रासबिहारी और बालीगंज-हाजरा मार्ग प्रभावित रहे। अचानक सेवा बंद होने के कारण यात्रियों को बसों और अन्य वाहनों का सहारा लेना पड़ा। बसों में पहले से भीड़ रहने के कारण लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा।