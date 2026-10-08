कोलकाता हवाई अड्डे को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों ने चलाया तलाशी अभियान; जांच में निकली फर्जी ईमेल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता हवाईअड्डे पर गुरुवार दोपहर बम की धमकी वाला एक ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की गहन तलाशी के बाद यह अफवाह साबित हुई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

ईमेल में दावा किया गया था कि हवाईअड्डे के अंदर बम रखा गया है और वह कभी भी फट सकता है, जिसके बाद तुरंत सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया।

हवाईअड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने तुरंत टर्मिनल और अन्य क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया।

अधिकारी ने कहा कि हमें दोपहर में कोलकाता हवाईअड्डे पर बम की धमकी के संबंध में एक ईमेल मिला। हमने तुरंत सुरक्षा अधिकारियों को सतर्क किया और हवाईअड्डा परिसर की पूरी तरह जांच की गई। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यह फर्जी ईमेल था।