राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चोरबागान दुर्गापूजा पंडाल में भगदड़ के बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था व बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठाने वाले आठ इंटर्न डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

विभाग ने उनसे पूछा है कि ड्यूटी पर रहते हुए अस्पताल की व्यवस्था को लेकर उन्होंने संवाद माध्यमों के सामने बयान क्यों दिया। सभी को तीन दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

दुर्गापूजा के सप्तमी के दिन पूजा पंडाल में मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हुई थी जबकि 25 से अधिक जख्मी हुए थे। घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया था। बाद में बेहतर चिकित्सा के लिए कुछ को निजी अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के आठ इंटर्न डॉक्टरों ने संवाददाता सम्मेलन कर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं पर सवाल उठाए थे।

उन्होंने आरोप लगाया था कि अस्पताल में जीवनरक्षक दवाओं की कमी है। यह भी दावा किया था कि सरकार के उच्च स्तर से मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराने की बात कही जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं की कमी संबंधी आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि मौत का आंकड़ा और न बढ़े, इसलिए बेहतर उपचार के लिए उन्हें निजी अस्पतालों में भेजा गया था।