राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के क्रिकेटरों को टीम में जगह बनाने का मौका देने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) प्रबंधन ईडन गार्डेंस स्टेडियम में चार से सात दिसंबर तक विशेष चयन शिविर का आयोजन करेगा।

शिविर में केकेआर के मुख्य कोच अभिषेक नायर, मेंटर ड्वेन ब्रावो, सहायक कोच आंद्रे रसेल और शेन वाटसन मौजूद रहेंगे। टीम में बरकरार रखे गए भारतीय खिलाड़ियों के भी शिविर में आने की संभावना है। घरेलू क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले कई खिलाड़ी चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे।