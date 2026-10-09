गले में फंदा, टूटी डिक्की और चोट के निशान... कर्जदार के दबाव में व्यापारी ने रची लूट की झूठी कहानी

जेएनएन,अलीपुरद्वार। कर्जदारों के लगातार दबाव से परेशान कामाख्यागुड़ी के व्यवसायी स्वपन पाल ने लूट की झूठी कहानी रची। पुलिस पूछताछ में सच सामने आने पर उन्होंने गलती स्वीकार की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और लिखित माफीनामे व मुचलके पर छोड़ दिया।

शुक्रवार सुबह स्वपन पाल कामाख्यागुड़ी से राज्य राजमार्ग होते हुए यशडांगा जा रहे थे। तलेश्वरगुड़ी के पास उन्होंने दावा किया कि बाइक सवार दो बदमाशों ने गले में फंदा डालकर बाइक की डिक्की में रखे 2 लाख 38 हजार रुपये लूट लिए और उन्हें जंगल में छोड़ दिया।