WBJEE की विकेंद्रीकृत काउंसलिंग के फैसले का जादवपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने किया विरोध

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। जादवपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (जूटा) ने डब्ल्यूबीजेईई बोर्ड के विकेंद्रीकृत काउंसलिंग कराने के फैसले का विरोध किया है। शिक्षक संगठन का कहना है कि इस व्यवस्था से इंजीनियरिंग कालेजों में पहले ही दाखिला ले चुके मेधावी छात्रों को अपनी पसंद के विभाग में अपग्रेड होने का अवसर गंवाना पड़ सकता है। संगठन ने इसे दाखिला प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए गंभीर सवाल बताया है।

मेधावी छात्रों को अपग्रेड होने का अवसर नहीं जूटा के महासचिव पार्थ प्रतिम राय ने कहा कि नए निर्देश के तहत इंजीनियरिंग कालेज या विश्वविद्यालय में पहले से सीट हासिल कर चुके छात्रों को अपग्रेड के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर, खाली सीटें उन कम रैंक वाले छात्रों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, जिन्हें अब तक कहीं दाखिला नहीं मिला है।

जूटा ने सवाल उठाया कि दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत से ही उच्च रैंक वाले छात्रों को अपग्रेड की उम्मीद थी, तो बीच प्रक्रिया में उन्हें इससे वंचित कैसे किया जा सकता है। संगठन के अनुसार, उच्च रैंक वाले छात्रों को दरकिनार कर कम रैंक वाले छात्रों को मौका देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा और इससे छात्रों तथा शिक्षण संस्थानों के साथ गंभीर अन्याय हो सकता है।

12वीं के अंकों पर दाखिले को लेकर भी सवाल शिक्षक संगठन ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले के प्रावधान पर भी सवाल उठाया। जूटा ने पूछा कि जब दाखिला डब्ल्यूबीजेईई में प्राप्त अंकों और रैंक के आधार पर होना है, तो 12वीं के अंकों के आधार पर दाखिले की अनुमति क्यों दी जा रही है।

संगठन ने इसे निर्धारित पात्रता और मेरिट मानदंड को कमजोर करने वाला कदम बताया। जूटा ने डब्ल्यूबीजेईई और जेईई-मेन के अंकों को एक साझा मेरिट सूची में शामिल करने पर भी सवाल उठाया। संगठन का कहना है कि दोनों परीक्षाओं का स्तर और मूल्यांकन प्रक्रिया अलग है, इसलिए इनके अंकों के बीच समानता कैसे तय की जाएगी, यह स्पष्ट नहीं है। जूटा ने सुझाव दिया कि सरकारी और निजी संस्थानों में इंजीनियरिंग दाखिले के लिए पहले जेईई-मेन के परिणामों को प्राथमिकता दी जाए और उसके बाद डब्ल्यूबीजेईई के परिणामों पर विचार हो।