जादवपुर विश्वविद्यालय पीएचडी दाखिला विवाद, बंगाल के उच्च शिक्षा विभाग ने मांगा पिछले पांच साल का ब्योरा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। जादवपुर विश्वविद्यालय के कला विभाग के पांच विषयों में पीएचडी में कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बीच राज्य के उच्चशिक्षा विभाग ने पिछले पांच वर्षों का दाखिला और शोध संबंधी पूरा ब्योरा तलब किया है। विश्वविद्यालय को इस संबंध में पत्र भेजकर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

उच्चशिक्षा विभाग ने बांग्ला, अंग्रेजी, शिक्षाविज्ञान, तुलनात्मक साहित्य और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग में पिछले पांच वर्षों में पीएचडी में कितने शोधार्थी दाखिल या पंजीकृत हुए, उन्हें किस प्रक्रिया के तहत दाखिला दिया गया और किस गाइड के अधीन कितने शोधार्थी काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, इसकी जानकारी मांगी है।

प्रत्येक शिक्षावर्ष और पांच वर्षों के लिए अलग-अलग एक गाइड के अधीन शोधार्थियों की संख्या भी मांगी गई है। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी के अनुसार, पीएचडी में दाखिले और शोध से जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर उच्चशिक्षा विभाग में कई शिकायतें मिली थीं।