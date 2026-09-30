नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की जमानत पर SC में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट से मिली थी राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव से पहले कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 5 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए कहा है। SC में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच मिलन प्रधान को मिली अंतरिम जमानत वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका में बेंच से कहा कि मिलन प्रधान को चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी गई है और मामले को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि याचिका पर 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत नंदीग्राम उपचुनाव सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान 2007 में दर्ज छह आपराधिक मामलों में जेल में बंद थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार, 29 सितंबर को प्रधान को 20 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी और 21 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का भी निर्देश दिया।