जादवपुर विश्वविद्यालय में 15 अक्टूबर से सेवानिवृत्त गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति बंद, कुलपति ने दिया आदेश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। जादवपुर विश्वविद्यालय ने सेवानिवृत्त गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति या दोबारा सेवा में रखने की व्यवस्था बंद करने का फैसला किया है।

विश्वविद्यालय के कार्यवाहक रजिस्ट्रार की ओर से नौ अक्टूबर को जारी आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, कुलपति के आदेश पर लिया गया यह निर्णय 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

70 सेवानिवृत्त गैर-शिक्षण कर्मचारी होंगे प्रभावित

फिलहाल पुनर्नियुक्ति पर काम कर रहे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कार्यकाल 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा।विश्वविद्यालय अब पुनर्नियुक्ति के लिए नए आवेदन भी स्वीकार नहीं करेगा। विश्वविद्यालय के सूत्रों के अनुसार, इस फैसले से करीब 70 कर्मचारी प्रभावित होंगे।