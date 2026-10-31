बंगाल: इंद्रनील सेन की गिरफ्तारी पर तृणमूल में घमासान, अभिषेक के बचाव से कल्याण और कुणाल ने बनाई दूरी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन की गिरफ्तारी के बाद ममता तृणमूल गुट के भीतर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सेन का बचाव करते हुए गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया था। उनका कहना था कि रीढ़ झुकाए बिना लड़ाई लड़ने वाले लोग जेल जा रहे हैं।

हालांकि, पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक कुणाल घोष ने अभिषेक के इस रुख से दूरी बना ली है। दोनों के बयानों से पार्टी के भीतर मतभेद की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के एक वर्ग का मानना है कि अभिषेक का सेन के समर्थन में सामने आना अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश भी हो सकती है। वहीं, कल्याण और कुणाल के बयानों ने ममता बनर्जी के करीबी खेमे और अभिषेक के बीच दूरी की चर्चा को फिर हवा दे दी है।

कल्याण बनर्जी ने सेन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीति में कारोबार करने आए थे। उनके मुताबिक, सेन पहले पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के करीबी माने जाते थे और बाद में ममता बनर्जी के निकट हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहते हैं और ऐसे लोगों से राजनीति दूषित होती है।

वहीं, कुणाल घोष ने भी सेन का खुलकर बचाव नहीं किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सेन सीजीओ कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले या बैंकशाल कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला, तब उन्होंने खुद को निर्दोष क्यों नहीं बताया? उनके इस बयान को अभिषेक के रुख से अलग माना जा रहा है।

पुराने रिश्तों में आई थी दूरी एक समय इंद्रनील सेन को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता था। वर्ष 2019 में 21 जुलाई की रैली से पहले अभिषेक ने सेन के घर पर भी काफी समय बिताया था। हालांकि, बाद के वर्षों में दोनों के संबंधों में दूरी आने की बात सामने आई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सभाओं के मंच निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अभिषेक खेमे के कुछ नेताओं ने सेन की भूमिका पर सवाल उठाए थे।

कल्याण और सेन के बीच भी जिले की राजनीति को लेकर मतभेद रहे हैं। सेन चंदननगर के विधायक थे, जबकि कल्याण श्रीरामपुर से सांसद हैं। चंदननगर की जगद्धात्री पूजा केंद्रीय समिति के कुछ पदाधिकारियों ने भी सेन पर आयोजन में हस्तक्षेप की कोशिश करने के आरोप लगाए थे। कुणाल और सेन के संबंध भी पुराने रहे हैं। बताया जाता है कि वामपंथी राजनीति से तृणमूल में आने के शुरुआती दौर में कुणाल ने सेन को पार्टी के करीब लाने में भूमिका निभाई थी। हालांकि, अब उन्होंने सेन की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी लेने से परहेज किया है।

अपने कर्मों का फल भुगत रहेः सुचेतन वहीं, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के बेटे सुचेतन भट्टाचार्य ने इंद्रनील सेन के जेल जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने इंद्रनील की संगीत कंपनी में नौकरी के दौरान हुए अपने कड़वे अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनका अहंकार चरम पर था और अब वह अपने पापों व कर्मों का फल भुगत रहे हैं।