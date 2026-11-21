राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को देशव्यापी अभियान में बदलने की रणनीति के तहत आइएनडीआइए गठबंधन जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में कोलकाता में बड़ी जनसभा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस, ममता तृणमूल और गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। माकपा समेत वामपंथी दलों से भी इस संबंध में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की बड़ी रैली के बाद अब इस अभियान को विभिन्न राज्यों तक ले जाने की योजना है। इसी क्रम में 12 दिसंबर को भोपाल और 17 दिसंबर को अहमदाबाद में जनसभाएं प्रस्तावित हैं।

साल के अंतिम दिनों और नए साल की शुरुआत के व्यस्त कार्यक्रमों को देखते हुए कोलकाता की रैली जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित करने पर विचार हो रहा है। कांग्रेस की ओर से इस प्रस्ताव पर ममता बनर्जी से बातचीत की गई है।

ममता तृणमूल संभालेगी आयोजन की जिम्मेदारी कोलकाता में प्रस्तावित जनसभा की मेजबानी ममता तृणमूल करने की तैयारी में है। आयोजन स्थल को लेकर भी विचार-विमर्श चल रहा है। सभा में ममता बनर्जी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है।