जनवरी के दूसरे सप्ताह में कोलकाता में जुटेगा इंडी गठबंधन, ममता बनर्जी करेंगी मेजबानी
I.N.D.I.A. गठबंधन जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में कोलकाता में एक बड़ी जनसभा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी मेजबानी ममता तृणमूल करेगी।
HighLights
जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में कोलकाता में जनसभा प्रस्तावित।
ममता तृणमूल करेगी इंडी गठबंधन रैली की मेजबानी।
भाजपा विरोधी आंदोलन को देशव्यापी बनाने की रणनीति।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को देशव्यापी अभियान में बदलने की रणनीति के तहत आइएनडीआइए गठबंधन जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में कोलकाता में बड़ी जनसभा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस, ममता तृणमूल और गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। माकपा समेत वामपंथी दलों से भी इस संबंध में विचार-विमर्श किया जा रहा है।
नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की बड़ी रैली के बाद अब इस अभियान को विभिन्न राज्यों तक ले जाने की योजना है। इसी क्रम में 12 दिसंबर को भोपाल और 17 दिसंबर को अहमदाबाद में जनसभाएं प्रस्तावित हैं।
साल के अंतिम दिनों और नए साल की शुरुआत के व्यस्त कार्यक्रमों को देखते हुए कोलकाता की रैली जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित करने पर विचार हो रहा है। कांग्रेस की ओर से इस प्रस्ताव पर ममता बनर्जी से बातचीत की गई है।
ममता तृणमूल संभालेगी आयोजन की जिम्मेदारी
कोलकाता में प्रस्तावित जनसभा की मेजबानी ममता तृणमूल करने की तैयारी में है। आयोजन स्थल को लेकर भी विचार-विमर्श चल रहा है। सभा में ममता बनर्जी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है।
ममता तृणमूल की ओर से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भी कोलकाता बुलाने की इच्छा जताई गई है। हालांकि, अभी तारीख, स्थान और नेताओं की भागीदारी को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
दिल्ली से बाहर आंदोलन फैलाने की रणनीति
ममता तृणमूल के संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव डेरेक ओ ब्रायन के मुताबिक, गठबंधन के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, आइएनडीआइए गठबंधन को केवल बैठकों और बातचीत तक सीमित न रखकर सड़क पर उतारना और दूसरा, भाजपा विरोधी आंदोलन को दिल्ली केंद्रित रखने के बजाय पूरे देश में विस्तार देना।
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