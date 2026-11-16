बंगाल: दादनपात्रबाड़ी में गहरे समुद्री बंदरगाह के लिए IIT खड़गपुर ने शुरू किया सर्वे, मिट्टी और गहराई की हो रही जांच

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पूर्व मेदिनीपुर जिले के मंदारमणि के पास दादनपात्रबाड़ी में गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण के लिए सर्वेक्षण शुरू हो गया है। आईआईटी खड़गपुर ने प्रारंभिक प्रक्रिया के तहत समुद्र की गहराई मापने और मिट्टी की जांच का काम आरंभ किया है। एक एजेंसी के माध्यम से आईआईटी खड़गपुर इसे क्रियान्वित कर रहा है।

दीघा-शंकरपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धूमल प्रतीक अशोक ने बताया कि समुद्र की गहराई और मिट्टी की स्थिति का आकलन बंदरगाह निर्माण की तकनीकी संभावनाएं तय करने में महत्वपूर्ण होगा। दादनपात्रबाड़ी में गहरा समुद्री बंदरगाह बनाने की जरूरत कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों की भौगोलिक सीमाओं के कारण महसूस की गई। दोनों बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित हैं। यहां नदी के नौवहन चैनल में सीमित जल गहराई और ज्वार-भाटा की स्थिति के कारण बड़े मालवाहक जहाजों के आवागमन में कठिनाई होती है।