राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) के चुनाव की तैयारियों के बीच परिसीमन प्रक्रिया को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि निगम चुनाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से लिया जाने वाला कोई भी प्रशासनिक फैसला इस मामले में दायर याचिका के अंतिम नतीजे के अधीन रहेगा।

न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने मामले की सुनवाई एक दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता के वकील शमीम अहमद ने अदालत में दावा किया कि हावड़ा नगर निगम के वार्डों का परिसीमन निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया गया है।

उन्होंने इस परिसीमन को रद करने की मांग की। इसपर न्यायमूर्ति ने निर्देश दिया कि याचिका पर आने वाले फैसले का असर निगम चुनाव से संबंधित राज्य सरकार के किसी भी प्रशासनिक निर्णय पर पड़ेगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि कोलकाता नगर निगम के वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 किए जाने से संबंधित परिसीमन मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस संबंध में राज्य की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) लंबित है।