बंगाल: हावड़ा बोटैनिकल गार्डन में अनोखा प्रयोग, विशाल वाटर लिली के पत्तों पर बैठकर पानी में तैर रहे लोग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हावड़ा स्थित भारतीय बोटैनिकल गार्डन में दुनिया के बड़े जलीय पौधों में शामिल विक्टोरिया अमेजोनिका के विशाल पत्तों पर लोगों को बैठाने का प्रयोग शुरू किया गया है।

इसके तहत आगंतुकों को पत्ते पर रखे चार किलोग्राम वजन वाले ऐक्रेलिक बोर्ड पर बैठाया जाता है। बोर्ड के जरिए वजन समान रूप से वितरित किया जाता है, जिससे पत्ते को नुकसान न पहुंचे।

वनस्पतिशास्त्री आर सरवनन के अनुसार, सुरक्षा जांच के बाद इस प्रयोग को मंजूरी दी गई है। अब तक करीब 250 लोग इसमें हिस्सा ले चुके हैं। इनमें 96 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति, 11 महीने के बच्चे और 90 वर्ष तक के बुजुर्ग शामिल हैं।