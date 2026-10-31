राष्ट्रीय मेले के रूप में पहचान दिलाने की तैयारी, गंगासागर मेले का क्षेत्रफल 50 प्रतिशत बढ़ेगा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राष्ट्रीय मेले के रूप में पहचान दिलाने की कवायद के बीच राज्य सरकार ने गंगासागर मेले का विस्तार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत इस बार मेले का क्षेत्रफल छह लाख वर्गफुट बढ़ाया जाएगा। पहले 12 लाख वर्गफुट क्षेत्र में आयोजित होने वाला मेला इस बार 18 लाख वर्गफुट में फैलेगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हाल में राज्य सचिवालय नवान्न में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। शुभेंदु की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पहले ही गंगासागर मेले को इस बार राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेले के रूप में आयोजित करने की घोषणा कर चुकी है। क्षेत्रफल बढ़ाने के फैसले को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

श्रद्धालुओं के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं अधिकारियों के अनुसार, मेले का क्षेत्रफल बढ़ने से श्रद्धालुओं की आवाजाही, भीड़ प्रबंधन और विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध हो सकेगी। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागद्वीप में गंगासागर मेला हर साल जनवरी में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है।

कुंभ के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समागम माने जाने वाले इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुण्य स्नान और कपिल मुनि मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए गंगासागर पहुंचते हैं। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद होने वाला पहला गंगासागर मेला शुभेंदु सरकार के लिए धार्मिक आयोजन भर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन बनाने की तैयारी मेले का क्षेत्रफल बढ़ाने के फैसले से इसके आयोजन का दायरा विस्तृत होगा। इससे पहले राज्य सरकार केंद्र से गंगासागर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग भी कर चुकी है।

इस साल अप्रैल में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में केंद्र सरकार के सहयोग से गंगासागर मेला को अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में विकसित करने और इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास करने का वादा किया था।

मुख्यमंत्री शुभेंदु हाल में कई मौकों पर इस बार गंगासागर मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन बनाने की बात कह चुके है। पिछले महीने बंगाल दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी 28 सितंबर को गंगासागर पहुंचकर पुण्य स्नान और कपिलमुनि मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद कहा था कि गंगासागर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग जल्द पूरी होगी।