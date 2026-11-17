राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के हुगली जिले के चंदननगर की जगद्धात्री पूजा देखने हर साल दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं। इस बार एक फ्रांसीसी बहू अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। चंदननगर में रहने वाली नेलिना कार या किसी दूसरे वाहन से नहीं, बल्कि अपनी साइकिल से घूम रही हैं।

उन्होंने एक के बाद एक कई पंडालों में जाकर देवी जगद्धात्री के दर्शन किए और मोबाइल से तस्वीरें भी खींचीं। नेलिना की शादी चंदननगर के कचहरी घाट के मंडल परिवार में हुई है। वह 1989 से इसी शहर में रह रही हैं। तभी से जगद्धात्री पूजा देखती आ रही हैं। इतने वर्षों बाद भी इस उत्सव को लेकर उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। इस बार वह साइकिल लेकर निकली हैं।