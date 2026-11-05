बंगाल: पूर्व मंत्री उज्ज्वल विश्वास की हालत बेहद गंभीर, कोलकाता के अस्पताल में भर्ती

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री रहे उज्ज्वल विश्वास की हालत गंभीर बनी हुई है। वह पिछले कई सप्ताह से कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। फेफड़े और किडनी की बीमारी से जूझ रहे 70 वर्षीय विश्वास को वेंटिलेटर पर रखा गया है और नियमित डायलिसिस किया जा रहा है।

अस्पताल के एक अधिकारी के मुताबिक, उनकी हालत पर विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम लगातार नजर रख रही है। विश्वास को हृदय संबंधी समस्याएं भी हैं। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी हो चुका है। डॉक्टर पेसमेकर लगाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए फिलहाल यह प्रक्रिया संभव नहीं है।

गत पांच अक्टूबर को उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। उसी दिन उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आया था। करीब 14 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। दुर्गापूजा की सप्तमी के दिन उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जांच में उन्हें निमोनिया होने का भी पता चला है।