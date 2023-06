Kolkata Building Fire: सेंट्रल कोलकाता के पांच मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद

कोलकाता, एजेंसी। सेंट्रल कोलकाता में के गणेश चंद्र एवेन्यू में गुरुवार को पांच मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।

फिलहाल, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।

#WATCH | West Bengal: Fire breaks out at a 5-story building in Ganesh Chandra Avenue of Central Kolkata. Fire tenders present at the spot, and efforts underway to control the fire. More details awaited. pic.twitter.com/Ras03fpWfD