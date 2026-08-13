आरजी कर मामले में पूर्व TMC विधायक निर्मल घोष गिरफ्तार, पीड़िता के अंतिम संस्कार में गड़बड़ी का आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दुष्कर्म व हत्या की शिकार प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के अंतिम संस्कार से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच में पुलिस ने पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष को गिरफ्तार किया है।

उन्हें ओडिशा के संबलपुर से पकड़ा गया। इस मामले में पानीहाटी नगरपालिका के पार्षद सोमनाथ डे और पीड़िता के परिवार के पड़ोसी संजीव मुखर्जी को भी नामजद किया गया है।

अंतिम संस्कार को लेकर उठे थे सवाल

पुलिस के अनुसार, पीड़िता के शव को पानीहाटी के एक श्मशान घाट ले जाया गया था और कतार में मौजूद दो अन्य शवों से पहले उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अंतिम संस्कार की सहमति से जुड़े दस्तावेजों पर माता-पिता या परिवार के किसी सदस्य के बजाय पड़ोसियों के हस्ताक्षर थे। अंतिम संस्कार की फीस माफ किए जाने को लेकर भी सवाल उठे हैं।

मूल दुष्कर्म-हत्या जांच से अलग मामला बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर पुलिस ने इन आरोपों की नए सिरे से जांच शुरू की थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला मूल दुष्कर्म और हत्या की जांच से अलग है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।