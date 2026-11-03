बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एमपीओ की दो नई धाराएं लगाने की तैयारी में पुलिस

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ एमपीओ कानून की धारा 2 और 9 जोड़ने के लिए बैंकशाल अदालत में आवेदन किया है। पुलिस का आरोप है कि सेन ने कथित तौर पर अवैध तरीके से बड़ी रकम और संपत्ति अर्जित की तथा इस धन को अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया।

धारा 2 में अवैध तरीके से धन-संपत्ति अर्जित करने से जुड़े प्रविधान हैं, जबकि धारा 9 में इसके लिए सजा का प्रविधान है। इन धाराओं को जोड़ने की अनुमति मिलने पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।