बंगाल: दुर्गापुर में Essar Oil के गोदाम में लगी भीषण आग, फाइन पॉलिमर और लकड़ी का बुरादा जलकर खाक

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर। कांकसा के गोपालपुर स्थित एसार ऑयल (Essar Oil) के एक गोदाम में गुरुवार देर रात भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। गोदाम में भारी मात्रा में फाइन पालिमर और लकड़ी का बुरादा रखा हुआ था।

ज्वलनशील सामग्री मौजूद होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। जानकारी के अनुसार, गोपालपुर स्थित एसार आयल के वेयरहाउस में गुरुवार देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने गोदाम के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें बढ़ती देख दमकल विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद पानागढ़ और दुर्गापुर फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने आग पर पाया काबू गोदाम में बड़ी मात्रा में फाइन पॉलिमर और लकड़ी का बुरादा जमा होने के कारण आग बुझाने में दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग पर काबू पाने के लिए रातभर अभियान चलाया गया। लगातार प्रयास के बाद आग को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन गोदाम में कुछ हिस्सों में आग पूरी तरह नहीं बुझ सकी।