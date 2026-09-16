कोलकाता में ईडी ने जमीन हड़पने और फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड अमित गांगुली को दबोचा, 23 FIR दर्ज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ईडी ने जमीन हड़पने, दस्तावेजों में जालसाजी, भूमि अभिलेखों में हेरफेर और पावर आफ अटार्नी से जुड़े मामले में अमित गांगुली नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है।

ईडी के अनुसार, जांच में सामने आया है कि अमित ने अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थाओं की संपत्तियों पर अवैध तरीकों से नियंत्रण हासिल किया।

जमीन हड़पने और फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

ईडी के मुताबिक, अमित ने फर्जी बोर्ड प्रस्ताव, जाली हस्ताक्षरों वाले बिक्री समझौते, फर्जी डीड और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा भूमि अभिलेखों में हेरफेर और झूठे या फर्जी दावों के आधार पर दीवानी मुकदमे दायर करने के आरोप भी सामने आए हैं।