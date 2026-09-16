कोलकाता में ईडी ने जमीन हड़पने और फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड अमित गांगुली को दबोचा, 23 FIR दर्ज
ईडी ने जमीन हड़पने, फर्जी दस्तावेज बनाने और भूमि अभिलेखों में हेरफेर के आरोप में अमित गांगुली को कोलकाता से गिरफ्तार किया है।
HighLights
ईडी ने अमित गांगुली को जमीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया।
फर्जी दस्तावेज, जाली हस्ताक्षर और भूमि अभिलेखों में हेरफेर का आरोप।
अमित के खिलाफ बंगाल पुलिस में 23 एफआईआर दर्ज हैं।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ईडी ने जमीन हड़पने, दस्तावेजों में जालसाजी, भूमि अभिलेखों में हेरफेर और पावर आफ अटार्नी से जुड़े मामले में अमित गांगुली नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है।
ईडी के अनुसार, जांच में सामने आया है कि अमित ने अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थाओं की संपत्तियों पर अवैध तरीकों से नियंत्रण हासिल किया।
जमीन हड़पने और फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड गिरफ्तार
ईडी के मुताबिक, अमित ने फर्जी बोर्ड प्रस्ताव, जाली हस्ताक्षरों वाले बिक्री समझौते, फर्जी डीड और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा भूमि अभिलेखों में हेरफेर और झूठे या फर्जी दावों के आधार पर दीवानी मुकदमे दायर करने के आरोप भी सामने आए हैं।
जांच एजेंसी का कहना है कि इन तरीकों से वास्तविक जमीन मालिकों के वैध अधिकारों को नकारकर संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश की गई।
ईडी ने बताया कि अमित के खिलाफ बंगाल पुलिस में अलग-अलग मामलों में 23 एफआइआर दर्ज हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, ये मामले संपत्तियों को धोखाधड़ी और अवैध तरीकों से हासिल करने तथा उनके लेन-देन से जुड़े एक कथित तरीके की ओर संकेत करते हैं।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि अपने अधिकारों के लिए सामने आने वाले लोगों पर धमकी और शारीरिक बल का इस्तेमाल किया गया।
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